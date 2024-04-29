زوجها لاعب كرة شهير ويتابعها مليون شخص.. من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لـ سلمي الجابري ملكة جمال مصر، رفقة زوجها أحمد بيكهام، لاعب كرة القدم في نادي سيراميك كليوباترا.

وخطفت سلمي الأنظار بإطلالتها المُبهرة وملامحها الجذابة خلال تشجيع زوجها في إحدى المباريات، وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم الشديد بجمالها وأناقتها.

فيما يلي، أبرز 10 معلومات عن سلمى الجابري، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

- سلمى الجابري، بلوجر مصرية.

- بلوجر متخصصة في الموضة والجمال.

- ولدت عام 1999.

- تبلغ من العمر 25 عاما.

- درست الإعلام في جامعة الأهرام الكندية.

- متزوجة من لاعب كرة القدم المصري أحمد رمضان بيكهام بعد قصة حب عام 2017.

- فازت بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات 2023.

- أم لطفلين "زين وإيميلي".

- يتابعها على موقع "إنستجرام" نحو مليون متابع.

- تشتهر سلمي بإطلالتها الأنيقة ومظهرها الجذاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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