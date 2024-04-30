كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول الضار على ضغط الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكوليسترول وضغط الدم من أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقا لموقع "Healthline"، ارتفاع في الكوليسترول وضغط الدم معا يسبب تلف أسرع وأكثر خطورة للأوعية الدموية والقلب، وانسداد الشرايين تدريجيا، ما يُعيق تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأشارت دراسة حديثة، شملت أكثر من 3 آلاف رجل من اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا، أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كان أعلى بنسبة 23٪ لدى الرجال الذين لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول الكلي.

وارتفع الخطر إلى 39٪ لدى الرجال الذين لديهم ارتفاع في الكوليسترول الكلي وانخفاض في الكوليسترول "الجيد"، بينما كان لدى الذين لديهم نسبة غير صحية من الكوليسترول الكلي إلى الكوليسترول "الجيد" خطر متزايد بنسبة 54٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وكشفت دراسة مماثلة أجريت على النساء عن نتائج متشابهة.

يُؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى إجبار القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على عضلة القلب. وعندما يُضاف إلى ذلك ارتفاع ضغط الدم، فإن التأثير على القلب والشرايين والصحة العامة يكون مُضاعفًا.

ويمكن أن تمتد تأثيرات ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم معاً لتشمل مشاكل في العيون والكلى والدماغ.

لذلك، يُشدد الخبراء على أهمية السيطرة على أي ارتفاع، سواء في الكوليسترول أو ضغط الدم، للوقاية من أمراض القلب والحفاظ على صحة جيدة.

وكشفت دراسة مماثلة أجريت على النساء عن نتائج متشابهة.

يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى إجبار القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم، ما يُشكل ضغطا إضافيا على عضلة القلب، وعندما يُضاف إلى ذلك ارتفاع ضغط الدم، فإن التأثير على القلب والشرايين والصحة العامة يكون مضاعفا.

بالإضافة إلى، زيادة خطر الإصابة بمشكلات في العيون والكلى والدماغ.

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