طريقة عمل الحواوشي بالجبنة.. اكتشفي سر المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحواوشي من الأكلات المفضلة لدى الأسرة المصرية، نظرًا لمذاقه اللذيذ، واختلاف أنواعه ما بين البلدي والإسكندراني، وهناك وضفات أخرى تحرص الأمهات على تحضيرها للأبناء ومنها الحواوشي بالجبنة.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الحواوشي بالجنبة، في المنزل مثل المطاعم.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة طريقة عمل الحواوشي بالجبنة، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، فيما جاءت المكونات كالتالي:

عيش بلدي.

كيلو لحم مفروم.

بصلات كبيرة.

فصوص ثوم كبيرة.

ثمرة فلفل أصفر ثمرة فلفل أحمر.

ملح وفلفل وبهارات لحم.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقة سماق صغيرة.

ملعقة زعتر بري صغيرة.

ملعقة دبس رمان كبيرة.

ملعقة صوص الصويا كبيرة.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب جبن مشكل من الشيدر والموتزاريلا.

طريقة التحضير

في البداية يتم تشويح البصل ثم الثوم لمدة دقيقة.

إضافة الفلفل الملون.

إضافة اللحم المفروم.

بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل والبهار والسماق والزعتر والليمون ودبس الرمان و قلبي وخلطها جيدًا لتصبح شبه ناعمة، يتم تقسيم اللحمة المفرومة إلى 8 كرات.

يتم إحضار الخبز ودهنه من الداخل بزيت الزيتون.

بعد ذلك نوزع كل كرة داخل نصف الرغيف.

غلفيها بألومنيوم الفرن، ودخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد النضج يتم توزيع الجبن في داخل كل نصف رغيف حواوشي، ثم أعيديه للفرن لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل الحواوشي البلدي على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

3 كوب دقيق.

ماء للعجن.

رشة ملح.

رشة سكر.

½ كوب زيت.

للحشو

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

بهارات لحمة.

فلفل حار.

بقدونس.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير