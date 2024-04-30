ما تأثير تناول القرفة على مرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "هيلبراكسيسنت" إلى أن مركبات طبيعية شائعة مثل القرفة والكركمين، من المركبات التي تساعد على تحسين صحة مرضى السكري.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بوزنان للعلوم الطبية في بولندا، فإن تناول هذه المكملات الغذائية يقلل من الإجهاد التأكسدي ويُحسّن نشاط مضادات الأكسدة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

كما أظهرت النتائج أن هذه المركبات تُسهم في تحسين استقلاب الكربوهيدرات وتُقلل من تركيزات الجلوكوز والأنسولين والهيموغلوبين السكري.

وثُبت أيضا قدرة الكركمين والريسفيراترول والقرفة على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

بناءً على هذه النتائج، يجب إضافة هذه المكملات الغذائية في نظام مرضى السكري للمساعدة في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتعزيز الصحة العامة.

اقرأ أيضا:

صديق القلب والكوليسترول.. هذا ما يفعله تناول البلح الأصفر بجسمك

يقي من ارتفاع الكوليسترول.. عصير يقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

احذر تناول أكثر من 3 أكواب شاي أو قهوة يوميا.. لن تتخيل تأثيرها على كليتيك

عدو خفي في مطبخك.. مكون غذائي يهددك بالسكتة الدماغية دون علمك

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري