ماذا يفعل تناول القهوة في الكلى؟.. لن تتخيل تأثيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القهوة مشروب يومي شائع خاصة في الصباح، وتمنح شعورا بالنشاط والحيوية، إلا أن الإفراط في تناولها على قد يكون له تأثير سلبي على الصحة، وفقا لموقعي "health".

تأثير القهوة على صحة الكلى

كشفت دراسة حديثة نُشرت في "المجلة الأمريكية للتغذية السريرية" أن الإفراط في تناول القهوة يزيد من إفراز الكالسيوم في البول، وهو أحد العوامل الرئيسية لتكوّن حصوات الكلى.

وتحتوي القهوة على مادة الأوكسالات، وهي من العوامل المُسببة لتكون حصوات الكلى، وأيضا القهوة مدرة البول، لذا الإفراط في شربها يسبب الجفاف، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا على وظائف الكلى.

علامات تشير إلى وجود مشكلة في الكلى

مشكلات النوم:

الكلى السليمة تساعد على تصفية الدم من السموم وإخراجها من الجسم عن طريق البول، ولكن عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، لا يمكن التخلص منها، وبالتالي يعاني المصاب من مشكلات النوم والأرق.

جفاف الجلد:

عندما لا تتمكن الكلى من تحقيق توازن مناسب بين المعادن والمواد المغذية الموجودة في الدم، يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف والحكة.

انتفاخ العين:

يحدث هذا الانتفاخ بسبب تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى بدلا من إبقائه في الجسم، ويمكن أن يُصيب عينا واحدة أو كلتا العينين.

تشنجات العضلات:

تؤدي الكلى دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل والكهارل داخل الجسم، وعند الإصابة بأمراض الكلى، تصبح الكلى غير قادرة على تصفية الفضلات بشكل سليم، ما يؤدي إلى اختلال هذا التوازن، والإصابة بتشنجات عضلية.

تورم القدمين:

يحدث ذلك نتيجة عدم قدرة الكلى على التخلص من السوائل الزائدة والأملاح من الجسم بشكل فعال، ويؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الأنسجة، خاصة في القدمين والكاحلين.