قطعة سعرها 600 ألف جنيه.. اكتشاف كنز غير متوقع خلال إزالة صخرة من مصرف مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشفت سيدة كنزا غير متوقع، عن طريق الصدفة، وذلك خلال إزالة صخرة من مصرف مياه.

السيدة التي وجدت الصخرة في مصرف مياه أرضها الزراعية، أصيبت بصدمة بعدما علمت أن ما وجدته تحفة فنية أثرية ذات قيمة فنية ومادية كبيرة جدا، بحسب ديلي ميل.

وأكد الخبير آدم شون، الذي يقيم المكتشفات، أنه فوجئ بالعثور على الرأس الحجري الأثري الذي يعود إلى العصور الضاربة في القدم، وذلك خلال برنامج "أنتيك رود شو".

وخلال البرنامج أخبرت المرأة آدم بأنها كانت تحفر أحد المصارف في أرضها الزراعية، فاصطدم المعول بحجر قاس، عانت في سحبه لكنها تمكنت من إزالته ورمته جانبا ثم أكملت مهمتها في فتح القناة المائية الموحلة.

وكشفت أنها بعد فترة عملت على تنظيف الرأس من الوحول، من أجل أن تستخدمه كزينة لحديقة المنزل، لكن شكله كان يخيفها، وقررت أن تخيف به الحيوانات والطيور.

لكن الخبير آدم استعرض مواصفات الرأس المكتشفة، وأشار إلى أن عيون التمثال تعود إلى "النمط السلتي" الذي يتواجد بكثرة في أيرلندا الشمالية، مسقط رأس السلتيون أصحاب الرؤوس الحجرية، التي تعود إلى أكثر من 2000 عام.

ووضع الخبير احتمالا بأن هذه الرأس تعود إلى القرن الثالث الميلادي، لافتا إلى أنه تم العثور على رؤوس مماثلة في مواقع بريطانية مختلفة، أحدها ثبت أن تاريخه يعود إلى العام الميلادي 1066.

وحرص الخبير على تقييم القطعة، قائلاً إنها قد تجلب 5000 جنيه إسترليني، ما يعادل 600 ألف جنيه مصري، في المزاد، ما ترك الضيفة في حالة ذهول.

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