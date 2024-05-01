5 فوائد صحية لن تتخيلها للقهوة السوداء.. تقي من أمراض خطيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة:

القهوة السوداء مشروب شائع يحبه الكثيرون لقدرتها على تحسين اليقظة والتركيز طوال اليوم، وذكر أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي، لـ"الخليج 365" 5 من فوائد القهوة السوداء للجسم.

1- غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي القهوة السوداء على كمية عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، والتي تؤدي دورًا في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

2- تحسين وظائف الدماغ

الكافيين الموجود في القهوة منبهًا لجهاز عصبي المركزي، حيث يساعد على تحسين اليقظة والتركيز والذاكرة ووقت رد الفعل.

3- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض باركنسون، وبعض أنواع السرطان.

4- تعزيز صحة الكبد

قد يساعد شرب القهوة السوداء، على حماية الكبد من التلف، وتقليل خطر الإصابة، بأمراض الكبد مثل تليف الكبد.

5- تحسين الأداء البدني

يُمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة، على تحسين الأداء البدني، عن طريق زيادة قدرة العضلات على التحمل

وتقليل الشعور بالتعب.

نصائح للاستفادة من القهوة وتجنب أضرارها

بشكل عام، يجب شرب القهوة باعتدال، فالإفراط في تناول القهوة قد يُؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل الأرق والقلق واضطرابات الجهاز الهضمي، كما يُنصح بتناول القهوة السوداء دون سكر أبيض.