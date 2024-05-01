كيف تحمي نفسك من سرطان الجلد؟.. خطوة عليك القيام بها قبل الخروج من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية كريستينا كارفاتسكايا أن سرطانات الجلد من أكثر السرطانات شيوعا، ويحدث بسبب سرطانات الخلايا الصبغية في الجلد، وسرطانات الخلية الحرشفية والقاعدية"، وفقا لصحيفة "فيستي".

وتابعت أن 30% من سرطانات الخلايا الصبغية تحدث بسبب الشامات، و70% منها تظهر في البشرة السليمة، إزالة الشامات لا يسبب السرطان، بل التعرض للأشعة السينية أثناء إزالتها هو ما يسبب هذا المرض، تتعرض أجسامنا للأشعة السينية بسبب الشمس أيضا، لذا فإن الحماية من أشعة الشمس أمر مهم للوقاية من سرطان الجلد، وفقا لصحيفة "فيستي".

وأشارت إلى ضرورة استخدام واقي شمسي فعال قبل الخروج من المنزل بـ 30 دقيقة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما يجب الانتباه إلى استخدام واقيات من نوعية جيدة.

ومن الأمور المهمة التي أشارت إليها الطبيبة أيضا هو ضرورة مراجعة الطبيب المختص في حال ملاحظة أية تغيرات غير طبيعية تظهر على الجلد، فكلما اكتشف سرطان الجلد في مراحله المبكرة كلما سهلت معالجته تبعا لها.

ويجب تجنب الصدمات التي تعرض الجلد للأذى، ومعالجة الأمراض الجلدية المزمنة التي تسبب التهابات وتسهم في ظهور السرطانات الجلدية.