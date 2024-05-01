للنساء فقط.. لن تتخيلي ما يفعله الأفوكادو بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من المكسيك أن تناول النساء الأفوكادو يحمي من الإصابة بالسكري.

واستندت الدراسة إلى المسح الوطني المكسيكي للصحة والتغذية لسنوات 2012 و2016.

وكشفت أن النساء اللاتي يستهلكن 29.8 جرام من الأفوكادو يومياً انخفض خطر الإصابة لديهم بمرض السكري بنسبة تتراوح بين 22% و29%، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

ولم تتم ملاحظة هذا التأثير على الرجال بعد استهلاكهم الأفوكادو.

وأوضح الباحثون أن فوائد الأفوكادو ترجع إلى إحتوائه على الكثير من المواد المغذية الحساسة للأنسولين، مما يسهم في استقرار نسبة السكر في الدم.

وأشار الباحثون إلى الاختلافات الهرمونية لدى النساء فيما يتعلّق بالسكري، مثلاً "خلال فترة الحمل، تصبح النساء أكثر مقاومة للأنسولين".

كذلك، أثناء انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، تتغير أنماط الدهون في الجسم لدى المرأة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري.

ودعت النتائج إلى مزيد من البحث لفهم سبب اختلاف التأثير الوقائي للأفوكادو بين الجنسين.

ويمتاز الأفوكادو بمحتواه الغني من الدهون الصحية والألياف التي تعزّز الشبع، ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب.