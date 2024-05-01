5 فواكه تمنع انسداد الشرايين.. أبرزها الكيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على نظافة الشرايين أمر ضروري للغاية، ويوجد 5 فواكه يسهم تناولها بشكل بانتظام في الحفاظ على صحة الشرايين ومنع انسدادها، وفق ما ذكر موقع " WIO News".

1. البرتقال

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يسهم في تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

2. التوت

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

3. الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. الرمان

يحتوي على مضادات الأكسدة " البوليفينول" والتي تمنع تصلب الشرايين وتحسن تدفق الدم وتقلل تراكم الدهون في الشرايين.



5. كيوي

يحتوي على فيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.