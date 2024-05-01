هذا ما يحدث لمرضى السكر عند تناول الطعمية يوميا- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الطعمية من الوجبات الأساسية على مائدة الإفطار لدى الكثير من الأشخاص، إلا أن مخاطرها على مرضى السكري قد لا تكون واضحة للجميع.

الطعمية خطر على مرضى السكري

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365"، قالت إن يُشكل الإفراط في تناول الطعمية يوميا خطرا على صحة مرضى السكري.

مخاطر الإفراط في تناول الطعمية لمرضى السكري

وتابعت الإفراط في استهلاكها يُزيد خطر ارتفاع مستويات السكر لدى هؤلاء المرضى، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أنها غنية أيضا بكمية كبيرة من الكربوهيدرات، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع.

وأضافت في حال تناولها بكميات كبيرة وبصورة خاطئة، تُزيد أيضا خطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، وهو ما يُشكل خطرا على صحة مرضى السكري.

نصائح لمرضى السكري لتناول الطعمية بأمان

ونصحت هؤلاء المرضى بتناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، واستشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية المناسبة لهم دون التعرض لأي مخاطر صحية.