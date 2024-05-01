مكونات سحرية للتخلص من النمل نهائيا.. وهذه أضراره على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

النمل من الحشرات المزعجة التي تنتشر في فصل الصيف باحثًا عن الطعام، ويغزو المنازل، ويلحق الصحة ببعض المشكلات.

وبحسب ما ذكره موقعي webmd، thespruce، إليك المكونات السحرية الموجودة في المنزل وتساعد على التخلص من النمل.

بقايا القهوة

بعد تحضير قهوتك الصباحية، خذ بقايا القهوة ورشها حول المنطقة المصابة لطرد النمل من المكان، هذه طريقة مؤقتة ستحتاج إلى تكرارها أو إضافتها إلى علاج آخر، لأن قوة ثفل القهوة تضعف عندما تجف.

عادة ما يكره النمل رائحة القهوة وسيتطلع إلى ترك المكان الذي توضع فيه القهوة، ستجبر هذه الطريقة النمل على الخروج من المنطقة المصابة حتى تخلط محلولًا يزيل المشكلة تمامًا ويمنعهم من العودة.

بخاخات الخل والزيوت العطرية

رش الخل والزيوت العطرية، تساهم في التخلص من مسارات الفيرمون التي يتركها النمل خلفه للإشارة إلى الطعام لرفاقه، وبالتالي يساعد ذلك إلى منعهم من العودة.

قشور الفواكه الحمضية

استخدام قشور البرتقال أو الليمون أو الجريب فروت، التي تحتوي على زيت حمضي سام يسمى د-ليمونين يقتل النمل، لذا وضع هذه القشور في مكان تواجد النمل، ستخفي أثرها ورائحة مصدر الغذاء الذي انجذبت إليه وتمنعها من العودة.

البهارات النفاذة

تحتوي بعض البهارات مثل الفلفل والقرنفل والقرفة على رائحة قوية تعمل كطارد طبيعي للنمل، حيث يجعله يبتعد عن مصدر الغذاء الأصلي ويجبره على المغادرة.

مخاطر النمل على صحة الإنسان

عضات ولدغ

على الرغم من أن لدغات النمل نادرًا ما تكون خطيرة، إلا أن لدغات النمل الناري والنمل الحصاد يمكن أن تكون مؤلمة وقد تتطلب عناية طبية.

لذا من الأفضل تجنب اللدغات كلما أمكن ذلك، وتقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) طرقًا لمنع اللدغات تمامًا:

الإبتعاد عن الأماكن الموجود بها النمل حتى لا تصل إليك.

كن حذرًا عند رفع الأشياء عن الأرض.

أدخل البنطلون في الأحذية أو ارتدي الأحذية الطويلة عند القيام بأعمال الفناء.

قم بالتخلص من النمل فورًا.

زيادة خطر الإصابة بالتسمم

يمكن لاستخدام المبيدات الحشرية دون وعي كافي أن تؤثر على صحة الجهاز التنفسي وقد تؤدي إلى خطر الإصابة بالتسمم، في حالة وضعه في الفم دون قصد، لذا يفضل الاستعانة بأماكن متخصصة في إبادة الحشرات.