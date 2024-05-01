هل تشعر بالدوخة أثناء الوقوف بشكل مفاجئ.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني معظم الأشخاص من الدوخة المفاجئة أثناء الوقوف ولا يدركون أسباب حدوث ذلك.

وكشف موقع "businessinsider" عن المشكلات الصحية التي تشير إليها الدوخة أو الدوار.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة البيئة المحيطة بك إلى انخفاض ​​ضغط الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالدوخة، بالإضافة إلى ذلك يؤثر الجفاف على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، ومن ثم ضعف حجم الدم وانخفاض ضغط الدم.

الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية الدوخة عند الوقوف، وذلك لأنها تغير ضغط الدم، على سبيل المثال: مدرات البول أو حاصرات بيتا أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

متلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي الانتصابي (POTS)

هي حالة مرضية تسبب صعوبة في الوقوف دون الشعور بالإغماء أو الدوار، وقد يؤدي ذلك إلى عدم تنظيم ضغط الدم، ومن ثم الإصابة بالدوخة.

وتشمل الأعراض: خفقان القلب وضيق التنفس والصداع والتعرق ومشكلات النوم.

بعض المشكلات الصحية

مشكلات الجهاز الهضمي والأذن الداخلية والتغيرات الهرمونية، يمكن أن تؤدي إلى الدوار والدوخة عند الوقوف.

ومن ضمن المشكلات الصحية الأخرى أمراض القلب وقصور الغدة الدرقية والسكري والخرف وأجسام ليوي ومرض باركنسون وفقر دم.

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