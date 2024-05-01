صور لظاهرة غريبة وصادمة.. ما سر ظهور الشمس باللون بالأخضر في الولايات المتحدة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شارك رجل اللحظة التي ظهرت فيها الشمس وهي تومض باللون الأخضر بعد لحظات من غروبها، في سماء الولايات المتحدة.

وقد التقط كريج هايسليب، وهو باحث مساعد في جامعة ولاية أوريجون، هذه اللحظة بالكاميرا في باندون بولاية أوريجون قبل بضعة أيام.

وكان الباحث على بعد 15 ميلا فقط غرب خليج كوس عندما لم يرصد الوهم البصري النادر فحسب، بل تمكن من التقاط صور له أيضًا.

ويعد الضوء الأخضر مثالا آخر على ظاهرة بصرية تحدث أحيانًا في وقت قريب من غروب الشمس أو شروقها، لا تستمر لأكثر من ثانيتين، بحسب صحيفة مترو.

إذًا، ما هو بالضبط، وكيف يمكنك اكتشافه بنفسك؟

ما هو وميض الشمس الأخضر؟



يحدث الوميض عندما يتسبب الغلاف الجوي للأرض في انفصال الضوء عن الشمس أو انكساره.

عندما يمر ضوء الشمس، الذي يبدو أبيضًا نقيًا، ينكسر الضوء ويخلق وميضًا مذهلاً يمكن رؤيته بالعين البشرية.

ومع ذلك، فإن الومضات تحدث فقط عند درجات حرارة معينة عندما يصبح الهواء على ارتفاعات عالية أكثر دفئًا، ما يعني أنه من المرجح أن يتم رصد الوميض فوق الماء أكثر من الأرض.

وأوضح الخبير أن اللون الأخضر ينتج عن طريق تكسّر الضوء في الغلاف الجوي، ما يجعل الأجسام القريبة من الأفق تظهر في السماء أعلى قليلا مما هي عليه في الواقع.

يكون الانكسار أقوى بالنسبة للضوء الأزرق والأخضر منه بالنسبة للضوء الأصفر والأحمر، ما يؤدي إلى لون مزرق أو أخضر على الجانب العلوي من الشمس.

كيف يمكنك اكتشاف الوميض الأخضر؟

يستمر الوميض لمدة ثانيتين تقريبًا ومن النادر جدًا رؤيته.

بالنسبة لأولئك الذين يأملون في إلقاء نظرة على الوميض الأخضر، يمكن أن تساعدهم بعض النصائح والحيل.

بشكل عام، يظهر الوميض على الساحل أكثر منه على الأرض، لذا فإن الوصول إلى مستوى أفق منخفض سيزيد من فرصك.

سيساعد الطقس البارد وغياب الصبغات الحمراء في السماء، حيث تشير التقارير إلى أنه عندما يبدو الأفق وكأنه يحتوي على وهج أبيض أو أصفر ساطع.

وتجدر الإشارة إلى أنه عليك تجنب النظر إلى الشمس حتى آخر لحظة لتقليل خطر تعرضك لأضرار بالعين .

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