احتفلت بحنتها بطريقة غير تقليدية.. معلومات عن لينا الطهطاوي وخطيبها محمد فرج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت حنة الإعلامية لينا الطهطاوي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتستعد لينا وصانع المحتوى محمد فرج لإتمام حفل زفافهما بعد 5 أشهر من إعلان ارتباطهما رسميا.

في هذا التقرير نرصد لكم أبرز معلومات عن الإعلامية لينا الطهطاوي وزوجها البلوجر محمد فرج.

معلومات عن الإعلامية لينا الطهطاوي:

-لينا من مواليد محافظة القاهرة عام 1995.

-والدها الملحن والموزع طارق طهطاوي.

-عملت في بداية مشوارها المهني مراسلة رياضية وبعد ذلك مقدمة برنامج لقناة أون تايم اسبورت.

-تقدم الآن برنامج "كلاكيت" عبر راديو نجوم إف إم.

-أول لقاء بينها وبين البلوجر محمد فراج كان في برنامج toxic cake.

-فاجئها البلوجر محمد فرج بطلب الزواج منها في لبنان.

-تمت خطبتهما يوم 20 ديسمبر 2023.

-يتابعها على إنستجرام حوالي 761 ألف متابع.

معلومات عن البلوجر محمد فرج:

-محمد فرج هو بلوجر مصري شهير يتابعه الملايين.

-تخرج من كلية التجارة.

-اشتهر بتقديم محتوى كوميدي.

-من ضمن هواياته الإخراج والتمثيل والتأليف.

-يبلغ محمد من العمر حوالي 26 عاما.

-تزوج للمرة الأولى من نوران أحمد ناصر، ولكن لم يكتمل الزواج وانفصلا في شهر إبريل الماضي.

-دخل عالم السوشيال ميديا في سن الـ 20.

-يتابعه على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام حوالي 4 مليون متابع.

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