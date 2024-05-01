نساء يرقصن في عربة مترو ورد فعل غير متوقع من رواد السوشيال ميديا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يظهر مجموعة من النساء يرقصن ويغنين داخل عربة مترو نسائية بمدينة دلهي.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأ المقطع بمجموعة من النساء يغنين ويرقصن داخل عربة المترو، وطلبت وشجعت إحدى النساء الركاب الآخرين على الانضمام إليهم.

وحصد الفيديو 5.6 مليون مشاهدة وما زالت الأرقام في تزايد، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وجذبت حركات الرقص للسيدات في الفيديو انتباه المستخدمين، مما أثار ردود فعل مختلفة.

وكتب أحد المستخدمين: "إنهم سعداء ولا يقومون بأي رقصة مبتذلة".

وعلق آخر: "سيدات يفضلون المرح والسعادة".

وعلقت أخرى: "أجواء رائعة للغاية".

وقال أحد المستخدمين: "إنه أمر مزعج للغاية، ولكنه أفضل من كل الأشياء التي رأيناها في السنوات الماضية".

وذكر شخص آخر: "يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".

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