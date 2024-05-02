دراسة تكشف.. سر إصابة النساء بالاكتئاب خلال سنوات ما قبل انقطاع الطمث



محمد اسماعيل - القاهرة - أظهر بحث حديث أن أكثر النساء العرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 40% في الفترة التي تكون قبل انقطاع الطمث، مقارنة بما قبل أو بعد هذه المرحلة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.

وأجرى فريق البحث من جامعة كاليفورنيا وجامعة كوليدج بلندن، تحليلاً لـ 7 دراسات شملت 9141 امرأة من أستراليا والصين والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وعادة ما تمتد فترة ما قبل سن اليأس بين 3 و5 سنوات، وتستمر هذه المرحلة حتى عام واحد، بعد آخر دورة شهرية للمرأة.

وخلال هذه المرحلة، تبدأ مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون في التقلب لدى النساء، مما يسبب تغيرات مزاجية وعدم انتظام الدورة الشهرية وأعراض انقطاع الطمث الأخرى، بما في ذلك زيادة الشعور بالاكتئاب.

وقال الباحثون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها مدى إمكانية تأثر الصحة العقلية للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، والحاجة إلى توفير الدعم لهن سواء طبياً، أو في مكان العمل أو المنزل".

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