عدوى خطيرة قد تصيبك.. ماذا تعرف عن مرض أذن السباح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذرت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من عدوى يطلق عليها اسم "أذن السباح".

وعرّفت الجمعية أذن السباح بأنها عبارة عن التهاب يصيب قناة الأذن الخارجية، التي تصل من الطبلة إلى خارج الدماغ.

وأوضحت الجمعية أن التهاب قناة الأذن يحدث بسبب البكتيريا أو الفطريات، والتي تتوغل داخل الأذن عبر الجروح الصغيرة، التي تحدث مثلاً بسبب استخدام أدوات حادة لتنظيف الأذن كالأعواد القطنية، أو مشابك الشعر، أو بسبب الماء المتبقي في الأذن، والذي يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا؛ لذا يُسمى هذا الالتهاب أيضاً باسم "أذن السباح".

وتتمثل أعراض التهاب قناة الأذن في الشعور بألم وحكة في الأذن مع احمرار الأذن وتورمها، بالإضافة إلى مشاكل السمع والحمى.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى البكتيريا، أو بواسطة مضادات الفطريات، إذا كان سبب الالتهاب يكمن في الفطريات.

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