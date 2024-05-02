تمنحك بشرة خالية من البثور.. مكونات طبيعية تعالج حب الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - حب الشباب من الأمراض الجلدية الأكثر شيوعًا بين المراهقين، ويتسبب في ظهور بثور على الوجه، ما يؤثر سلبًا على مظهر البشرة.

وهناك مكونات يمكن الاعتماد عليها للتخلص من حب الشباب والحصول على بشرة صافية خالية تمامًا من البثور، فما هي؟

يظهر حب الشباب على شكل التهابات مُزمنة تطال البشرة، وهو السبب الأول للاستشارات الطبيّة في عيادات أطباء الجلد.

وتعمل الغدد الدهنيّة على إفراز كمية كبيرة من الدهون المسؤولة عن سدّ المسام، وتستفيد البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب من هذا الوضع للتكاثر والتسبّب بالالتهابات أما العلاجات المُفيدة في هذا المجال فتعتمد على استعمال مكونات أثبتت فعاليتها في القضاء على هذه المشكلة التجميليّة الشائعة، نقلا عن موقع العربية.

مكوّنات مُقشرة

تُساعد الأحماض الهيدروكسيليّة المكوّنة من أحماض ألفا هيدروكسيل أو AHA وأحماض بيتا هيدروكسيل أو BHA (أكثرها شهرةً هو حمض الساليسيليك) بالإضافة إلى الأحماض المُتعدّدة الهيدروكسيلات أو PHA على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة عن سطحها مما يسمح بتفريغ الزهم المُحتبس في المسام.

ومن الأفضل عدم استعمالها مع مستحضرات تحتوي على فيتامين C لتجنّب تحسّس البشرة كما يُنصح بعدم استعمالها على البشرات الحساسة أو المُصابة بالتهابات.

مكوّنات طبيعية مُضادة لحب الشباب

لا يعتمد علاج حب الشباب على استعمال الأحماض فقط، ولكن يمكن أيضاً تناول مكونات تعمل داخليا على الوقاية من ظهور هذه المشكلة التجميليّة وتُساعد في علاجها، مثل الفاكهة، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والقوليات، والبصل، والثوم.

وأخيراً يمكن الاستعانة بمُستخلصات عرق السوس المُضاد للالتهابات، والشوفان المُساعد على التئآم الندبات في تأمين علاج فعّال لحب الشباب.

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