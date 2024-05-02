علامة تظهر على اليدين تكشف "سرطانا صامتا".. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر أحد الخبراء من ضرورة البحث عن أحد الأعراض "الشائعة" لمرض السرطان القاتل الذي يمكن أن يظهر على اليدين.

وبحسب صحيفة إكسبريس، كشف سايمون ريدلي - وهو مدير الأبحاث في مؤسسة سرطان الدم في المملكة المتحدة - أن الكدمات على اليدين يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الدم.

وسرطان الدم هو نوع يؤثر على خلايا الدم في نخاع العظام – عادة خلايا الدم البيضاء.

كما هو الحال مع أي حالة طبية، كلما اكتشفت بعض الأعراض بشكل أسرع، كلما تمكنت من الحصول على العلاج والدعم الذي تحتاجه.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شرح سايمون المزيد حول ما يجب البحث عنه.

وقال: "إن إحدى العلامات والأعراض التحذيرية الشائعة لسرطان الدم هي الكدمات".

في حين أنه يمكن بسهولة الخلط بين الكدمات وشيء أقل خطورة - مثل الضربة أو الإصابة - فإن نوع الكدمات التي تحدث بسبب سرطان الدم يختلف قليلاً.

قد تظهر في "أماكن غير متوقعة" أو قد تبدو أكثر خطورة من المعتاد.

وتابع سايمون: “تختلف هذه الكدمات عن الأنواع التي نصاب بها جميعًا من وقت لآخر، حيث يمكن أن تظهر في أماكن غير عادية أو غير متوقعة، مثل على اليدين للبالغين.

"قد يصاب الشخص المصاب بسرطان الدم بكدمات أكثر مما قد يتعرض له شخص آخر في حياته اليومية، ودون أي تفسير حقيقي لها، مثل الكدمة، أو قد تظهر كدمة عميقة بعد حادث بسيط بينما كانت في السابق طفيفة فقط.

"قد تستغرق هذه الكدمات وقتًا أطول للشفاء مما هو متوقع عادةً"، وقال إنها قد تكون مصحوبة أيضًا بنزيف حاد.

وعلق سيمون: “هذا النوع من الكدمات يمكن أن يأتي مصحوبًا بنزيف غير عادي، مثل نزيف الأنف أو الدورة الشهرية الغزيرة.

وأوضح المزيد عن كيفية عمل المرض.

وأضاف: "ينشأ سرطان الدم عادة في النخاع العظمي وينتج عن إنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية، التي لا تستطيع القيام بوظيفتها المعتادة في مكافحة العدوى".

"إنها تمنع نخاع العظم من إنتاج خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية السليمة التي تسمح للجسم بالعمل بشكل طبيعي."

وفقا لسيمون، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الدم ما يلي:

التعب

الحمى

الالتهابات المتكررة.

يحذر مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة أيضًا من أن المرض يمكن أن يسبب فقدانًا غير مبرر للوزن

وتضخم العقد الليمفاوية (الغدد الموجودة في الرقبة والإبط والفخذ).

إذا شعرت بأي أعراض عليك التحدث إلى طبيب فورا.

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