سيدة تعيش منذ 8 سنوات دون طعام أو شراب.. ماذا يحدث في معدتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت امرأة أمريكية تدعى ليف روز، بشلل في المعدة، ولم تتمكن من تناول أو شرب أي شيء لمدة 8 سنوات وتعتمد على قلبها من أجل البقاء على قيد الحياة.

وتعاني البالغة من العمر 25 عاما من آلام المعدة منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، لكن الأطباء وصفوا مرضها بأنه آلام في البطن، لذا وجدت صعوبة في تناول أي شيء آخر غير الأطعمة الخفيفة مثل المكرونة أو الدجاج، وفقا لصحيفة "ميررور".

وتم تشخيص حالتها في النهاية بأنها مصابة بـ"خزل المعدة"، وفي هذه الحالة يمر الطعام عبر المعدة بشكل أبطأ، بالإضافة إلى اضطراب حركة في الأمعاء، وبالتالي لا تعمل بشكل صحيح، لذا وضع لها الأطباء أنبوب تغذية أنفي حتى تتمكن من تناول الطعام مباشرة من خلال قلبها ولتخفيف أعراضها.

وتدهورت صحة "ليف" أكثر عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وأوضحت أنها كانت تتناول طعاما خفيفا مثل المكرونة بدون صلصة والدجاج.

وتفاقمت أعراضها عندما بدأت تتقيأ فجأة يوميا في عام 2017 عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وقرر الأطباء حقن "البوتوكس" في بطنها لمحاولة تثبيت العضلة العاصرة في مكانها للمساعدة على مرور الطعام، ولكنهم اكتشفوا أنها تعاني من مشكلة في معدتها، وبعد إجراء اختبارات تم تشخيص إصابتها بخلل واضطراب في الأمعاء.

ويجب على الشابة تنظيف الأنبوب بعناية وبانتظام، نظرا لوجود خطر كبير للإصابة بالتهابات الدم مثل الإنتان، كما أنه يضغط أيضا على الكلى والكبد.

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