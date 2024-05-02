بسعر خرافي.. عرض سترة لمايكل جاكسون في مزاد دولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

من المقرر طرح سترة سوداء شهيرة "جاكيت" للمطرب الأمريكي مايكل جاكسون، ارتداها خلال إحدى جولاته الغنائية عام 1984، خلال الشهر المقبل لصالح مزادات جوليان.

وكشفت دار المزادات أن سعرها من المتوقع أن يتراوح بين 80- 100 ألف دولار.

ويذكر أن السترة وقفاز جاكسون الكريستالي من تصميم مصمم الأزياء الراحل بيل ويتن، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعرضت السترة منذ عام 2017 إلى 2019 في متحف جرامي ميسيسيبي بمدينة كليفلاند.

ويذكر أن مايكل جاكسون توفي في 25 يونيو 2009 عن عمر يناهز 50 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية بعد تناول جرعة زائدة من عقار البروبوفول.

وأعلنت شركة جوليان بيع السترة وأشياء أخرى، وسينطلق المزاد من مقهى هارد روك بمدينة نيويورك.

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