أسرع طريقة لعمل برجر التونة.. وجبة لذيذة حضريها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التونة من أصناف الأسماك المفضلة لدى الكثيرين، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالطاقة، حيث تحرص الأمهات على تحضيرها لأبنائها بوصفات مختلفة ومنها برجر التونة، لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة لعمل برجر التونة في المنزل.

طريقة عمل برجر التونة

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير برجر التونة في المنزل على خطى الشيف ساندي مكاري في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

2 علبة تونة

3/1 كوب أعواد كرفس مفرومة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة شبت مفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

3/1 كوب بقسماط بانكو

2 ملعقة كبيرة مستردة

¼ ملعقة صغيرة ملح خشن

8/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 بيض

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير

في البداية نقوم بوضع المكونات تدريجيا في إناء وتخلط جيدا للحصول على خليط برجر التونة.

يوضع قليل من زيت زيتون في طاسة على النار.

نقوم بوضح برجر تونة ويقلب على الوجهين حتى تمام الطهي.

يزين الوجه بقليل من شرائح الليمون وبقدونس مفروم.

طريقة عمل سلطة التونة

علبة تونة مصفاة من الزيت.

ثمرة خيار مقطعة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

أوراق من الخص والجرجير.

طريقة التحضير

في البداية تهرس التونة جيدا.

يتم إضافة الخيار المقطع والخص والجرجير للتونة ويقلب جيدا.

إضافة عصير الليمون على خليط التونة.

طريقة عمل برجر السمك

المقادير

سمك فيليه مفروم

ملح وفلفل

شبت مفروم

بصل أخضر مفروم

دقيق

بيض

ثوم بودرة

بصل بودرة

زيت

زبدة

طريقة التحضير