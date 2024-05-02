موجود في كل بيت.. طعام يكافح شيخوخة الجلد ويحافظ على شبابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يؤدي اتباع بعض العادات إلى شيخوخة الجلد وظهوره بمظهر أكبر من العمر الحقيقي لصاحبه، مثل ساعات العمل الطويلة، والتلوث والنظام الغذائي غير الصحي واضطراب النوم والضغوطات والتوتر.

ولكن قد يسهم الكركم في مكافحة شيخوخة الجلد والحفاظ عليه، بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" الذي يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجلد ومكافحة الشيخوخة.

قدرة الكركم على محاربة الجراثيم، تجعله يمنع حب الشباب والبثور ويسهم في التئام الجروح.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية، قد يساعد الكركم على تقليل إفرازات الغدد الدهنية في الجلد.

طريقة تحضير قناع الكركم

المكونات:

الكركم

العسل

الحليب

كل ما عليكي فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب والعسل ثم دمج هذه المكونات معا.

وبعدها نظفي وجهك بالماء العادي وامسحيه بمنشفة ورقية لإزالة الرطوبة ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه.

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