للطلاب والأساتذة.. حلول مبتكرة لزيادة التركيز أثناء المحاضرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على التركيز في أثناء المحاضرات التعليمية قد يكون صعبًا أحيانًا، خاصةً إذا كانت المواد معقدة أو غير مثيرة للاهتمام.

ولكن مع بعض النصائح والاستراتيجيات، يمكنك تحسين قدرتك على التركيز والاستفادة القصوى من وقتك في الفصل الدراسي.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ستادي فايندز"، قدمت أبحاث جديدة حلاً للمساعدة في كسر الملل، وتعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب وزيادة تركيزهم، من خلال الحصول على فترات من الراحة أثناء المحاضرات، وممارسة التمارين خلالها لمدة 5 دقائق.

وأظهرت التجربة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايو، أن جلسات التمرين لمدة 5 دقائق خلال المحاضرات لم تكن مجدية فحسب، وإنما كانت أيضا قادرة على إحداث تأثير إيجابي على انتباه الطلاب وتحفيزهم، والمشاركة مع أقرانهم، والاستمتاع بالدورة الدراسية.

تم اختبار هذه الاستراتيجية في 4 من الفصول التي تبلغ مدة كل منها 80 دقيقة، انطلاقاً من أنه لا أحد يستطيع الحفاظ على تركيزه لهذه الفترة، التي تقترب من ساعة ونصف دون تشتيت.

وفي التجربة، تم عقد جلسة أو جلستين من التمارين التي قادها الطلاب (5 دقائق لكل منهما)، في كل محاضرة خلال دورات علم النفس للمستوى الأعلى، بمشاركة ما بين 20 إلى 93 طالبا.

وكشف هذا المشروع أن فترات الراحة للتمرين ممكنة في الفصول الدراسية، وأن الطلاب يستمتعون بمثل هذه الأنشطة ويجدونها مفيدة.

ويعتقد الدكتور سكوت هايز، الذي اختبر هذه الاستراتيجية في فصوله الدراسية، أن هذا النهج يستحق التجربة بين أعضاء هيئة التدريس الآخرين، وقد بدأ بعض زملائه بالفعل في تجربة التمارين في الفصل الدراسي.

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