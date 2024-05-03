طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه.. اعرف أسرار المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأزر باللبن من الأكلات الشعبية المُفضلة لدى الكثيرين، ما يجعل الأمهات تبحثن عن طريقة تحضيره بالوصفات المختلفة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه.

تتطلب طريقة عمل الأرز باللبن بالكريم شانتيه خطوات بسيطة على خطى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:

كوب أرز

2 كوب ماء مغلي

2 قرفة عود

ربع كوب سكر

500 ملي لبن

نصف كوب قشدة بلدي

500 ملي كريمة

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

5 فصوص مستكة

ملعقة كبيرة نشا

كريم شانتيه بودرة

بودرة آيس كريم فانيليا

ربع كوب فستق مجروش

ملعقة كبيرة قرفة

خطوات التحضير

يتم غسل الأرز جيداً.

إضافة الماء في إناء عميق على النار حتى يغلي.

إضافة الأرز المغسول إلى الماء المغلي.

تقليب الأرز على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا.

يتم تصفيه الأرز من الماء واتركيه جانباً.

طهي الأرز باللبن:

يتم إضافة الكريم شانتيه إلى الخليط وقلبي جيدًا.

ذوّبي النشا في الماء ثم إضافته إلى الخليط على نار هادئة، مع التقليب المستمر حتى يصبح قوامه كثيفًا.

بعد ذلك يتم إضافة الآيس كريم والمكسرات إلى الخليط.

يتم وضع الأرز باللبن في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين قبل التقديم.

طريقة عمل الأرز باللبن

2 كيلو لبن.

كوب أرز مصري.

كوب لبن بارد.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير