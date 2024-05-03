هل شرب الماء يخفض نسبة السكر في الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب الماء بشكل كافٍ جزء مهم من نمط حياة صحي، وقد يُساعد على تحسين صحة مرضى السكري بشكل غير مباشر.

الدكتور سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد، يقول لـ"الخليج 365"، إن شرب الماء يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك لعدة أسباب.

يُساعد شرب الماء على إبقاء الجسم رطبًا، وهو أمر ضروري لعملية التمثيل الغذائي و امتصاص الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

عندما يكون الجسم جافًا، يُصبح من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال لنقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يُساعد شرب الماء على الشعور بالشبع و تقليل الرغبة في تناول الطعام، وتناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

تؤدي الكلى دورا مهما في تنظيم مستويات السكر في الدم، وشرب الماء بشكل كافٍ يُساعد على تحسين وظائف الكلى و قدرتها على إزالة الفضلات من الجسم، بما في ذلك الجلوكوز الزائد.

وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى شرب المزيد من الماء، خاصةً إذا كانوا يعانون من الجفاف أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.