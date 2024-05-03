دراسة جديدة تكتشف طريقة بسيطة لتعزيز فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - فقدان الوزن هو انخفاض وزن الجسم نتيجة فقدان الدهون أو العضلات أو السوائل، وأظهرت دراسة جديدة فعالية الصيام المتقطع مع التمارين لفقدان الوزن بنسبة 30% تقريبا.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة ديلي ميل، حلل الباحثون بيانات 64 امرأة، متوسط أعمارهن 32 عاما. وتبين أن النساء اللاتي التزمن بهذه الاستراتيجية الصارمة لمدة 12 أسبوعا، فقدن 11.6 كيلوجرام في المتوسط، بينما فقد المشاركون الذين التزموا بنظام غذائي مقيد بالوقت فقط، 9 كيلوجرامات، وخسر أولئك الذين شاركوا في نظام التمارين فقط 5.4 كيلوجرام.

وقال الدكتور رامي معلول، الخبير في علوم الرياضة بجامعة صفاقس التونسية: "يمكننا أن نسلط الضوء في هذه الدراسة على أن تناول الطعام المقيد بالوقت هو حل جيد لمكافحة السمنة، وسهل التنفيذ لأنه لا يتطلب من الناس الحد من كمية الغذاء الإجمالية أو حساب العدد الإجمالي للسعرات الحرارية اليومية.

وأضاف: "الجمع بين تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة له أكبر الفوائد لصحة القلب والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن".

وسجلت الدراسة أعلى انخفاض إجمالي في مستويات الكوليسترول والغلوكوز لدى مجموعة التمارين الرياضية والصيام المتقطع.

وكتب الباحثون في مجلة PLOS ONE: "على الرغم من أن مجموعة تناول الطعام المقيد بالوقت في دراستنا لم تفرض قيودا على إجمالي السعرات الحرارية أو تركيبة المغذيات الكبيرة للأطعمة، إلا أن فقدان الوزن قد يكون مرتبطا جزئيا بالانخفاض الطوعي في تناول السعرات الحرارية. وتم الإبلاغ عن أن الأفراد الذين اتبعوا هذا النظام الغذائي غالبا ما يخفضون استهلاكهم للطاقة تلقائيا، ما يؤدي إلى فقدان طفيف في وزن الجسم".

وأقرّ فريق البحث أن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار التغيرات في الدورة الشهرية وحجم العينة الصغير.

واعترف أيضا بأن سجلات تناول النظام الغذائي التي قدمها المتطوعون "يمكن أن تؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لكمية العناصر الغذائية".

وما يزال الخبراء منقسمين حول فعالية الصيام المتقطع وتأثيراته الصحية المحتملة على المدى الطويل. ويجادل البعض بأن الصائمين عادة ما ينتهي بهم الأمر إلى تناول كمية كبيرة نسبيا من الطعام دفعة واحدة، ما يعني أنهم لا يقللون من السعرات الحرارية.

كما يحذرون من أن هذا النظام قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو النوبات القلبية أو الموت المبكر.

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