مفعوله سحري.. كيف يتأثر القلب والكلى بشرب كوب ماء على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شرب الماء على الريق عادة صحية يُنصح بها لتعزيز صحة الجسم، ولهذه العادة فوائد خاصة على الكلى والقلب، نوضحها وفقا لموقعي medicalnewstoday، وhealthline.

تأثير شرب الماء على الريق على الكلى

تؤدي الكلى دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم من خلال تصفية الدم وإزالة الفضلات والسوائل الزائدة، وشرب الماء يساعد الكلى على إزالة المياه العادمة من الجسم، بالإضافة إلى منع تراكم الأملاح في البول، ما يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى.

تأثير شرب الماء على الريق على القلب

يُسهم شرب الماء على الريق في تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، ما يعزز وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى جميع الأعضاء، وأبرزها القلب.

وتساعد هذه العادة على خفض ضغط الدم المرتفع، وتنظيم ضربات القلب من خلال الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم.

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