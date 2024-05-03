هذا ما يفعله تناول الخوخ بقلبك ومستويات الكوليسترول في جسمك.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الخوخ فاكهة يحبها الكثيرون، ولكنه ليس مجرد طعام لذيذ فحسب، وإنما هو أيضا مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ولكن ما مدى تأثيره على صحة القلب؟

تأثير الخوخ على صحة القلب

تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، والتي تؤدي إلى أمراض القلب، وفقا لموقع "webmd".

الخوخ كذلك مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يساعد على توازن الصوديوم في الجسم، وبالتالي تنظيم معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم المرتفع.

إزالة الصوديوم الزائد

يؤدي استهلاكه إلى التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم، ما يقلل من الضغط على الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب.

يخفض الكوليسترول الضار

يساعد استهلاكه على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهاب.

تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية

يسهم البوتاسيوم أيضا في استرخاء عضلات جدران الأوعية الدموية، ما يحد من التوتر ويعمل على تحسين تدفق الدم.

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