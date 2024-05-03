لحماية حياتك..4 عادات خاطئة تؤدي إلى انفجار الفرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفرن من أهم الأجهزة في المطبخ، ولكن القيام ببعض العادات الخاطئة قد تؤدي إلى انفجار الفرن، وفق لما ذكره موقع "eatingwell".

التحميل الزائد على الفرن

يؤدي محاولة طهي أطعمة كثيرة في نفس الوقت إلى تقليل الأداء العام للفرن ويزيد من خطر نشوب حريق في المنزل.

رش المقابض بالمنظف

يؤدي القيام بهذه العادة إلى وصول سائل التنظيف خلف المقابض والمفاتيح ومن ثم تلف لوحة التحكم.

إهمال تنظيف الفرن

قد يؤدي تراكم الأوساخ إلى منع مصادر حرارة الفرن من تدفئة الفرن تماما، مما يتسبب في عمل الفرن بجهد أكبر بالإضافة إلى عدم طهي الطعام جيدا.

التعامل مع الباب بعنف

يتسبب الاستخدام الخاطئ لـ باب الفرن أو تنظيفه بعنف إلى حدوث خدوش وبمرور الوقت تلفه وانفجاره.

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