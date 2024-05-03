طريقة عمل بيتزا التوست في 10 دقائق.. حضريها واستمتعي بالطعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا من الأكلات الخفيفة المفضلة لدى الكبار والصغار، نظرا لمذاقها اللذيذ، وتحرص الأمهات على تحضيرها في المنزل أكثر من مرة في الأسبوع، ما يجعلهن يبحثن عن وصفات مختلفة لطريقة عملها، لعدم التكرار، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل البيتزا بالتوست في 10 دقائق.

خطوات بسيطة يمكن خلالها طريقة تحضير البيتزا بالتوست في المنزل، على خطى الشيف غادة جميل في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة؛ وجاءت كالتالي:

زبدة

توست منزوع الأطراف

صوص بيتزا

تركي مدخن

شيدر أصفر شرائح

سلامي

بصل أحمر حلقات

زيتون أسود شرائح

أوريجانو

جبن كريمي

خطوات التحضير

في البداية يتم وضع التوست في صينية بيتزا مدهونة بالزبدة.

يدهن التوست بصوص البيتزا ويضاف التركي والشيدر والسلامي.

إضافة البصل والزيتون والجبن الكريمي والأوريجانو وتخبز بالفرن وتقدم.

طريقة أخرى لعمل بيتزا التوست

عيش توست

سوسيس

فلفل ألوان

2 كوب مشروم

بصل

طماطم شيري

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة موتزايرلا مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

صلصة بيتزا

خطوات التحضير

يتم تقطيع السوسيس ثم يشوح على النار.

يرفع السوسيس من على النار.

إضافة المشروم ثم الفلفل الألوان ثم البصل والملح والفلفل.

توضع طبقة من التوست في صينية الفرن ثم يتم إضافة فوقه صلصة البيتزا.

إضافة الجبن ثم خلطة السوسيس ثم طبقة أخرى من الجبن.

توضع طبقة أخرى من التوست وفوقها الصلصة، ثم طبقة أخيرة من الجبن ويتم إدخالها في الفرن.

طريقة عمل البيتزا بالفراخ

كوب زبادي

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

3 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

رشة زعتر

رشة سكر

ماء للعجن

دقيق السيمولينا للفرد

دجاج

بصل

فلفل ألوان

ثوم مفروم

خطوات التحضير