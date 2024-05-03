هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام واقفا.. الأكل هينزل في رجليك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مقولات كثيرة تتناقل من جيل لآخر حتى تصبح أقوالا مأثورةً ترتقي إلى درجة الحقيقة، ومنها ما بالطرق الصحيحة لتناول الطعام، مثل مقولة "ممنوع الأكل وأنت واقف" التي تسمعها منذ صغرك للتحذير من خطورة الأمر على الصحة وعدم استفادة الجسم من الطعام.

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، قالت إن بعض الأبحاث البسيطة أوضحت أن تناول الطعام أثناء يكون له أثر ضار بسبب الجاذبية، التي تتسبب في تجمع الدم في الساقين، وتوجيه دم أقل للمعدة.

وأشارت خلال حديثها لـ"الخليج 365" إلى أن الدم في القدمين يكون أكثر من المعدة، ما يؤدي للإصابة بعسر الهضم والغازات.

وأضافت أن الطريقة الصحيحة لتناول الطعام هي الجلوس، وتكون أفضل بكثير من تناوله أثناء الوقوف.

فوائد تناول الطعام أثناء الجلوس

الشعور بالراحة.

عدم بلع الهواء.

تجنب ألم المعدة عسر الهضم.