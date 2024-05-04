طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة.. «تخليك شبعان طول اليوم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس من الوجبات التي يحرص الكثير من الشباب والأطفال على تناولها، خاصةً في وجبة الإفطار، نظرًا لمذاقها اللذيذ وإعطائها إحساسًا بالشبع طوال اليوم، ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير بطاطس كروكيت بالجبنة على خطى الشيف شربيني، في برنامجه الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، فيما جاءت المقادير كالتالي:

بطاطس مسلوقة ومهروسة

لبن

زبدة

ملح وفلفل

جوزة الطيب

جبنة شيدر أو موتزاريلا

مرقة

زعتر طازج

روزماري

بيض

كوب بقسماط

زيت للقلي.

خطوات التحضير

في البداية يخلط الجبن مع البطاطس والمرقة والزعتر والثوم.

تتبل الخلطة بالملح والفلفل ثم يضاف البيضة.

وتقلب جيدا ثم تشكل على شكل كرات ثم تعفر بالدقيق ثم تغمز في البيض، ثم في البقسماط وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي.

طريقة أخرى لعمل بطاطس كروكيت بالجبنة

المقادير

نصف كيلو بطاطس

ملح

فلفل ألوان

بقسماط

بيض

زيت

نصف كوب جبنة بارميزان

بقدونس مفروم

ورق زبدة.

طريقة التحضير

تسلق البطاطس في الماء ثم هرسها.

نضيف بيضة وملح وفلفل والجبن، ثم تقطيعها على هيئة كرات.

وضع الكرات داخل خليط من البقسماط والملح والفلفل مع الزيت والجبنة.

طريقة عمل البطاطس البورية

بطاطس.

فلفل حار.

ملح.

فلفل.

كريمة لباني.

كزبرة خضراء.

زبدة.

كمون.

خطوات التحضير