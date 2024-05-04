حسام موافي يحذر من علامة في البطن.. تكشف الإصابة بأمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بالنبض في البطن، لا يعد من العلامات البسيطة التي يجب التهاون معها.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن ضرورة الذهاب إلى الطبيب عند الشعور بنبض في البطن، لأنها علامة على مشكلات صحية في الكبد مثل "تليف الكبد" أو الإصابة بـ ارتجاع في الصمام الأورطي أو حدوث فرط في نشاط الغدة الدرقية.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة أن مراقبة الأعراض المصاحبة للنبض في البطن من الأمور الهامة، ومنها فرط التعرق الذي يؤكد خطر الإصابة بفرط في نشاط الغدة الدرقية.

وأضاف موافي أن هناك أسباب صحية أخرى تسبب الشعور بنبض في البطن، وتشمل ما يلي :

1- الغضب والانفعال، وذلك نتيجة لإفراز الغدة الكظرية تنتج هرمونات زائدة عن التعرض إلى الضغط العصبي.

2- الإصابة بالأنيميا، حيث يؤدي نقص الهيموجلوبين على انتظام ضربات القلب نتيجة لحدوث خلل في ضغط الدم، وينتج عن ذلك الشعور بنبض في البطن.

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