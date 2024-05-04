علامات تنذر بعطل في التكييف.. احذرها قبل انفجاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

مع ارتفاع درجات الحرارة يكثر اللجوء إلى التكييف الذي عادةً يعمل بشكل مستمر لتخفيف الطقس الحار، دون معرفة أن هناك علامات قد تنذر بانفجار أو عطل التكييف يجب مراقبتها.

وذكره موقعا scottsair، thedailystar، العلامات التي تكشف اقتراب العطل من التكييف.

عدم خروج هواء بارد

قد يحدث خلل في نظام الهواء الخاص بالتكييف بشكل مفاجئ، فيكون الهواء الخارج من فتحات التهوية بعيدًا عن البرودة، يمكن أن تكون هذه العلامة على أن نظامك يحتاج إلى إصلاح، على سبيل المثال، قد يعني نقص الهواء البارد أن ضاغط النظام الخاص بالتكييف قد فشل أو قد يكون مستوى سائل التبريد منخفضًا، قد يعني هذا أنه يتعين استبدال الوحدة.

ضعف تدفق الهواء

في حالة ملاحظة ضعف تدفق الهواء ضعيفًا، قد يكون الأمر بسيطًا، مثل الحاجة إلى تغيير فلتر الهواء أو قد يتأثر شيء أكثر خطورة، مثل الملف الداخلي الخاص بالتكيف ويحتاج إلى سحبه وتنظيفه.

مشكلات الترموستات

في بعض الأحيان لا تكمن المشكلة في وحدة تكييف الهواء، وإنما في منظم الحرارة نفسه، لذا تأكد من ضبط منظم الحرارة لديك على وضع "التبريد"، حيث تحتوي بعض الأنظمة على مؤقت مدمج يؤخر تنشيط الجهاز، عليك الانتظار عدة دقائق حتى يكمل المؤقت دورته، واضبط منظم الحرارة.

تسرب المياه

يمكن أن تشير الرطوبة أو تسرب المياه حول نظام التيار المتردد أو بالقرب منه إلى وجود مشكلات، وعادةً يكون تجمع المياه بالقرب من مكيف الهواء الخاص بك ناتجًا عن خط الصرف الذي ينسخ احتياطيًا.

لا يبرد مكيف الهواء الخاص بك منزلك فحسب، بل يعمل أيضًا كمزيل رطوبة عملاق، حيث يعمل مكيف الهواء على إزالة الرطوبة من منزلك والتخلص منها عبر خط الصرف، لذا إذا كان مكيف الهواء الخاص بك يسرب، فهذا يعني أن خط الصرف الخاص بك مسدودا أو مكسورا، هذه ليست مشكلة خطيرة، ولكن يجب معالجتها بسرعة لتجنب مشكلات أكبر مثل نمو العفن.

خروج أصوات غريبة

أصوات الصرير والطحن الصادرة من مكيف الهواء علامة تحذيرية، وتعني أصوات الصفير أن الحزام انزلق من مكانه أو أن أحد المكونات المعدنية في مكيف الهواء يحتاج إلى التشحيم، كما قد يعني صوت الطحن أن محامل المحرك مكسورة.

كيف نحمي التكيف من الاحتراق؟

1- فصل الكهرباء عن التكييف خلال العواصف.

2- افحص الأسلاك للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

3- قم بتضمين واقيات التيار لمنع الجهد الزائد من التسبب في الحرائق.

من الناحية النظرية، يجب أن يكون المبنى الحديث مجهزًا بأجهزة حماية من زيادة التيار التي تعمل على تبديد التيار الزائد بأمان من خلال اتصال أرضي مناسب.

4- قم بالتوصيل عبر قواطع الدائرة بحيث يتم إيقاف تشغيلها في حالة وجود ارتفاع وبالتالي حماية أجهزتك الإلكترونية.

5- إذا قمت بإصلاح وحدة تكييف قديمة، فتأكد من استخدام الغاز الصحيح لإعادة التعبئة.

ببساطة، يمكننا تجنب مثل هذه الحوادث إذا قمنا بإعداد أسلاك التيار المتردد بشكل صحيح، وأضفنا وسائل حماية من الجهد الزائد وحافظنا عليها بانتظام.

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