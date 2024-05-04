علامة تظهرعلى عينيك تكشف ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد يقول الكوليسترول هو مادة دهنية ضرورية للجسم، ولكن تراكمه في الدم بكميات زائدة قد يُشكل خطراً على صحة القلب والأوعية الدموية

زانثلاسما Xanthelasma

وأضاف استشاري الباطنة والكبد لمصراوي، إن زانثلاسما هي عبارة عن رواسب صفراء أو بيضاء تتراكم تحت الجلد حول الجفون، وتحدث هذه الرواسب نتيجة تراكم الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، قد تكون زانثلاسما علامة على ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

حلقة بيضاء حول القرنية

قد تظهر حلقة بيضاء أو رمادية فاتحة أو زرقاء حول حافة القرنية، وهي الجزء الشفاف من عينك الذي يغطي القزحية والبؤبؤ.

تُعرف هذه الحلقة باسم قوس الشيخوخة (Arcus senilis).

وعادة ما تظهر مع تقدم العمر.

لكن قد تظهر في سن مبكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول

اصفرار العين اليرقان

يعتبر اصفرار العين علامة تحذيرية هامة على وجود مشاكل صحية، ويمكن أن يكون أحد أسباب اصفرار العين هو ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم.

البيليروبين هو مادة تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء، وقد يحدث ارتفاع مستوى البيليروبين بسبب مشاكل في الكبد أو المرارة أو البنكرياس، و في بعض الحالات قد يكون اصفرار العين علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

هناك العديد من العلامات الأخرى التي قد تدل على ارتفاع الكوليسترول

آلام الصدر أو ضيق التنفس.

الدوخة أو الإغماء.

خدر أو ضعف في الساقين أو الذراعين.

الصداع الشديد.

التعب والإرهاق.

نصائح طبية مهمة لنظام غذائي صحي

تناول الأطعمة قليلة الدهون المشبعة

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، تساعد على خفض الكوليسترول

ممارسة الرياضة بشكل يومي

الإقلاع عن التدخين

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