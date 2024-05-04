سعره وصل إلى 150 جنيها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع الملحوظ شهدته أسعار العنب مؤخرا والتي وصلت إلى 150 جنيها للكيلو، وفي تصريح لـ"الخليج 365"، ذكر حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار العنب بالأسواق.

وأوضح أن العنب المعروض بالأسواق والذي وصل سعره لـ150 جنيها عنب مستورد وليس العنب المصري، لافتا إلى أنه مخصص للفنادق والأماكن السياحية والترفيهية خاصة التي تشهد إقبالا كبيرا من الأجانب.

وقال إن موسم العنب يبدأ رسميا في مصر في شهر يونيو المقبل.

أنواع العنب وفق لما جاء في موقع "very well health".

العنب الأحمر.

العنب الأخضر (الأبيض)

العنب الأرجواني.

عنب دون بذور.

الفوائد الصحية للعنب

العنب مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، التي تربطه بالعديد من الفوائد، بما في ذلك صحة القلب والأمعاء والعين والجلد.

الوقاية من السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

الوقاية من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والإمساك.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

فئات عليها الحذر عند تناول العنب

كما يجب أن تكون حذرا عند تناول العنب للأطفال الصغار، حيث إن حجمه يقارب حجم القصبة الهوائية، ما يجعلهم عرضة لخطر الاختناق.

يمكنك جعلها أكثر أمانا عن طريق تقشيرها وتقطيعها إلى أرباع.

بدائل من الفواكه تحتوي على قيم غذائية عالية مثل العنب وكذلك مضادات الأكسدة.

التوت.

التفاح.

الموز.

البرتقال.

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