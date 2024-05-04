مكون طبيعي يعمل على نضارة البشرة.. وداعا لكريمات التفتيح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من الفتيات يأملن الحصول على بشرة نقية ونضرة، وأيضا خالية من حبوب الشباب وأي مشكلات أخرى، ما يجعلهن يفكرن في الوصفات المختلفة التي تساعدهن في الحفاظ على نضارة البشرة، خاصة خلال درجات الحرارة المرتفعة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن ربما يجهل الكثير منهن أن يوجد مكون يمكن تحضيره في المنزل ويساعد على حماية البشرة وهو ماء الورد.

تحضير ماء الورد

يمكن تحضير ماء الورد في المنزل بدلا من شرائه وبمكونات بسيطة وفقا لما ذكره موقع « lovelygreens»، إذ جاءت المقادير كالتالي:

شراء الورد من إحدى محلات الورد.

يتم غسل الورد جيّدًا، إذ من الأفضل أن يتم غسله من 5 - 6 مرات للتأكد من عدم وجود أي بقايا عليها.

يتم تجفيف الورد وبعد ذلك نوضع مقدار كوب ونصف من الماء.

توضع المكونات على النار حتى تغلي وتمتص لون الورد.

يتم تصفية الخليط لإزالة بتلات الورد.

نقوم بوضع الخليط في وعاء وبمجرد أن يبرد يتم وضعه في الثلاجة لمدة أسبوع قبل البِدء في استخدامه.

فوائد ماء الورد

فوائد عديدة يحتوي عليها ماء الورد منها أنه يقلل من إحمرار الجلد، وذلك لنه يتمتع بقدرة فعالة على تحسين البشرة وقد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا التي يحتوي عليها في تقليل حب الشباب وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

يعمل ماء الورد أيضا كمنظف للبشرة، لذلك يجب على الفتيات أن يتم بمزج ملعقة صغيرة من اللبن مع نفس المقدار من ماء الورد، وغمس قطعة من القطن في المحلول، وضعيها على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، من أجل إزالة الأوساخ المتراكمة وتنظيف البشرة وترطيبها وتفتيحها.