علامات في الجلد والبطن قد إنذار للإصابة بسرطان العظام.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الساركوما أو سرطان العظام، يصيب العظام والأنسجة الرخوة التي تتضمن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل.

وتوجد أعراض إذا ظهرت على عظامك بصفة متكررة يمكن أن تكون سابق إنذار على الإصابة المبكرة لسرطان العظام، منها علامات في البطن والجلد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

علامات الخطر المبكرة لسرطان العظام

ورم محسوس تحت الجلد.

آلام العظام، أو المفاصل.

تكسر غير متوقع في العظم، ودون إصابة.

ألم في البطن.

فقدان الوزن.

حمى وتعب.

فقر الدم.

ظهور الألم وزواله.

يزداد سوءا في الليل.

لا يزول عند استخدام مسكنات الألم.

أسباب الإصابة بسرطان العظام

سبب معظم سرطانات العظام غير واضح، وقد يرجع لعدد صغير من سرطانات العظام إلى عوامل وراثية، في حين أن البعض الآخر ناجم عن التعرض لإشعاع سابق.

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