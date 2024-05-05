5 مشروبات طبيعية تقلل الرغبة في تناول السكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني البعض من الرغبة الشديدة في تناول السكريات، ولحسن الحظ يوجد مشروبات تقاوم هذه الرغبة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

شاي الأعشاب

مثل النعناع أو البابونج يتميز بإنه خالي من الكافيين، لذا فهو يقاوم الرغبة الشديدة في تناول السكريات.

ماء جوز الهند

يحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما إنه منخفض السعرات الحرارية وخالي من السكريات المضافة.

عصائر مصنوعة في المنزل

تساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

شاي كومبوتشا

عبارة عن شاي مخمر يتميز بإحتوائه على البروبيوتيك ومضادات الأكسدة، لذا فهو يساهم في صحة الأمعاء ومنع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

نعناع وشاي أخضر

دمج الشاي الأخضر مع النعناع يساعد على الشعور بالانتعاش والحد من تناول السكريات.

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