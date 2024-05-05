احذر الإفراط في شرب عصير الجزر.. ماذا يفعل بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزر يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، بالرغم من ذلك، فإن الإفراط في تناوله قد يضر بصحتك، وفق ما نشر موقع برنامج Today.

العناصر الغذائية في عصير الجزر

يحتوي كوب واحد من عصير الجزر على العناصر الغذائية التالية:

• 94.4 سعرة حرارية

• 2.24 جرام من البروتين

• 0.35 جرام من الدهون

• 21.9 جرام من الكربوهيدرات

• 1.89 جرام من الألياف

• 9.23 جرام سكر

فوائد عصير الجزر

أوضحت تيريزا جنتيل أخصائية التغذية أن عصير الجزر يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين A، لذا فهو يسهم في دعم صحة العينين وجهاز المناعة وصحة القلب بفضل العناصر الغذائية التالية:

• فيتامين C

•فيتامين E

• فيتامين K

• النياسين (فيتامين B3)

• البيوتين (فيتامين B7)

• المغنيسيوم

• حديد

• البوتاسيوم

• مضادات الأكسدة

واستشهدت جنتيل بنتائج دراسة تجريبية، أجريت عام 2011، بأن تناول 500 جرام من عصير الجزر يوميًا لمدة ثلاثة أشهر يؤدي إلى تحسينات طفيفة في ضغط الدم الانقباضي، وهو ما يمكن ترجمته إلى حدوث انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الالتهابية.

الألياف وفيتامين A

إن الميزة الرئيسية لتناول عصير الجزر هي الحصول على جرعة أكثر تركيزًا من بعض العناصر الغذائية الموجودة في الجزر الكامل. لكن يفتقر كوب عصير الجزر إلى بعض الألياف.

وتقول ريزو إن الجسم ربما لا يستفيد من الجرعة الكبيرة من فيتامين A، لأنه يتم تخزينه في الدهون، مما يعني أن هناك حاجة إلى تناول الدهون إلى جانب فيتامين A من أجل امتصاصها بالكامل، موضحة أن تناول جرعة زائدة من فيتامين A لا تمنح جميع الفوائد التي يعتقد البعض أنهم يحصلون عليها.

وتضيف أن أكل الجزر بالطريقة التقليدية يعتبر أكثر منطقية للفوز بالمزيد من الألياف وكمية أقل من البيتا كاروتين، يستفيد منها الجسم بشكل فعلي.

كاروتين الدم

إن الإفراط في تناول الجزر يمكن أن يؤدي إلى تحول لون البشرة للبرتقالي بسبب حالة تسمى كاروتين الدم، والتي يمكن أن تصيب الجسم مع الإفراط في تناول البطاطا الحلوة أيضًا. إنها حالة مزعجة ولكنها مؤقتة وغير ضارة.

تسمم فيتامين A

وتوضح جنتيل أنه إذا كان الشخص يشرب الكثير من عصير الجزر، فإن هناك أيضًا احتمال لتسمم فيتامين A، لأن الجسم يحتفظ بأي فيتامين A إضافي في الدهون، لكن لا يصاب الأشخاص بتلك الحالة إلا في حالة شرب الكثير من عصير الجزر.

ويوضح موقع "ميدلاين بلس" أن سمية فيتامين A تحدث في كثير من الأحيان عند تناول جرعات عالية من المكملات الغذائية مقارنة بالطعام. ويميل الأطفال أيضًا إلى أن يكونوا أكثر حساسية لمستويات عالية من فيتامين A من البالغين.

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