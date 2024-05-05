أنشطة منزلية يومية تحميك من مرض ألزهايمر.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - توجد العديد من الألعاب والأنشطة اليومية التي يمكن القيام بها داخل المنزل، للوقاية من مرض ألزهايمر والخرف وتنشيط الدماغ وتعزيز القدرة العقلية.

وكشفت البيانات الرسمية أن هناك نحو سبعة ملايين مصابين بمرض الزهايمر في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم وجود علاج، فإن الأطباء يبحثون عن طرق للوقاية منه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد الأطباء المتخصصون في علاج ألزهايمر أن تنشيط الوظائف المعرفية من خلال قراءة الأعمال الخيالية يمكن أن يمنع المرض أو يمنعه، لأن القصص عن المخلوقات الأسطورية تتطلب من القراء أن يتذكروا ما حدث في وقت مبكر من الكتاب لفهم النهاية.

وقال الدكتور زالدي تان، أستاذ علم الأعصاب والطب في مركز سيدارز سيناي الطبي أنه من الأفضل قراءة شيء جديد لتحدي العقل.

ويقول علماء الأعصاب إن البقاء نشيطاً بدنياً والمشاركة في أنشطة أخرى مثل الحياكة ولعب الشطرنج والألغاز والبستنة يمكن أن يمنع أيضاً التدهور المعرفي.

وارتبطت الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك القراءة، بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن". وأضاف: "من غير الواضح ما إذا كانت الممارسة الفعلية للقراءة - التعرض لأفكار جديدة، أو تجميع معارف جديدة، أو تعلم حقائق جديدة - أو مجرد القيام بنشاط ممتع هو المفتاح للحد من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه كلما تعلمنا شيئاً جديداً، تنمو خلايا دماغنا وتقيم اتصالات جديدة

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وتعد القراءة على نطاق واسع هواية تشغل العقل بسبب الحاجة إلى حفظ المعلومات وتعمل كنوع من التدريب الذهني لعقلك وبناء اتصالات الخلايا العصبية وتأخير فقدان الذاكرة.

ويمكن للأشخاص الذين ينخرطون في القراءة لمدة 15 إلى 30 دقيقة فقط يوميا أن يؤخروا أو يمنعوا مرض الزهايمر، وهو شكل من أشكال الخرف، مما يقلل من معدل الانخفاض بنسبة 32 بالمائة.

وفي عام 2022، وجد فريق من الباحثين في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أن هناك علاقة بين القراءة الترفيهية وبناء القدرات العقلية.

وقيمت الدراسة مجموعة من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما، والذين قرأوا لمدة 90 دقيقة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، لمدة ثمانية أسابيع مقابل مجموعة أكملت ألغاز الكلمات على جهاز "آيباد".

وفي نهاية الدراسة، أظهر أولئك الذين كانوا في مجموعة القراءة تحسينات كبيرة في ذاكرتهم العاملة والذاكرة العرضية.

ويبدأ الخرف والزهايمر في التطور قبل 10 إلى 20 عاما من ظهور الأعراض على الشخص، ما يجعل من المهم التفكير في صحتك طوال حياتك بأكملها، بدلاً من الانتظار حتى ظهور الأعراض.

ومرض الزهايمر هو السبب الرئيس السادس للوفاة في الولايات المتحدة حيث يعيش 6.9 مليون شخص مع المرض ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، وفقا لمركز جامعة براون لأبحاث مرض الزهايمر.

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