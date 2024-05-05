بعد الطلاق.. 5 طرق تساعد المرأة على تخطي أزمة الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - تشعر النساء بعد الانفصال أو الطلاق بالحزن والخسارة والغضب، ولكن يوجد العديد من الطرق قد تساعدهن على تخطي الأزمة النفسية التي تحدث لديهن بعد الطلاق، وفق ما ذكر موقع "باور بوزيتيفيتي" المتخصص بشؤون الصحة النفسية.

التواصل مع الآخرين

يسهم التواصل مع الآخرين من خلال إجراء المحادثات الهاتفية في التعافي سريعا وتعزيز الروابط الاجتماعية.

كتابة اليوميات

تساعد كتابة اليوميات أو الكتابة التأملية في التغلب على أزمة ما بعد الطلاق والتحرر العاطفي.

اتباع نمط حياة صحي

يمكن القيام بذلك من خلال التغذية الصحية والنوم الكافي، وهذا يساعد على تحسين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة وتخفيف أعراض التوتر والقلق والتعافي سريعا.

المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي

تساعد المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي في الشفاء وتحقيق الذات بعد الانفصال والإحساس بالذات ومقاومة مشاعر الخسارة.

الرحلات الفردية

يسهم القيام بالرحلات الفردية أو حضور ورشة عمل أو استكشافأماكن جديدة في التعافي من الانفصال.

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