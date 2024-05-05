إنذار صباحي.. 4 علامات لسرطان القولون والمستقيم تظهر بعد الاستيقاظ من النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان القولون والمستقيم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم.، إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا، ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى من الجسم ويصبح قاتلا.

وتوجد 4 علامات تظهر في الصباح تدل على الإصابة بهذا السرطان الخطير، وفقا لموقع "verywellhealth".

التغييرات في عادات الأمعاء

التغييرات المستمرة في عادات الأمعاء بعد الاستيقاظ، مثل الإمساك والإسهال المتكرر، علامة تحذيرية مبكرة على سرطان القولون.

دم في البراز

يظهر دم أحمر فاتح أو داكن في البراز نتيجة نزيف في القولون والمستقيم، وهو أحد أعراض سرطان القولون المبكرة.

الغثيان

يشير الغثيان والقيء الصباحي، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى، إلى وجود حالة طبية خطيرة، مثل وجود ورم يسبب انسدادا في الأمعاء.

ألم وتشنج البطن

ألم أو تشنج في منطقة البطن عند الاستيقاظ من النوم، أحد الأعراض المبكرة لسرطان القولون.

هذا الألم ينجم عن وجود انسداد أو كتلة في القولون نتيجة لنمو الورم السرطاني، ما يُعيق حركة الطعام والأمعاء بشكل طبيعي.