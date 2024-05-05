شارع النجف والإكسسوارات.. سر تسمية "درب البرابرة" بهذا الاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

"درب البرابرة" من أشهر الشوارع الشعبية في مصر القديمة، ويقع في منطقة الحسين بالقاهرة، يُعرف بتنوع منتجاته وأسعاره الجيدة، ويشتهر الشارع ببيع النجف والإكسسوارات والأجهزة المنزلية وغيرها، ما يجعله وجهة مفضلة للعديدين لشراء احتياجاتهم المختلفة.

لماذا سمي درب البرابرة بهذا الاسم؟

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، لـ"الخليج 365"، إن تاريخ درب البرابرة يعود إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، حيث كان يُطلق لفظ "البرابرة" على طائفة من الحراس الذين كانوا يُكلفون بمهمة تفريق المظاهرات، وكان معظمهم من أبناء الريف والصعيد.

أصل التسمية

وتابع أن الروايات اختلفت حول سبب تسمية درب البرابرة بهذا الاسم، وتوجد 3 راويات:

الرواية الأولى:

تربط هذه الرواية سبب التسمية بكون سكان الشارع من قبائل "البربر"، القادمين من بلاد شمال إفريقيا والمغرب العربي، الذين جاءوا إلى مصر مع قدوم الفاطميين، واستقروا في هذا المكان.

الرواية الثانية:

العمال النوبيون الذين قدموا إلى القاهرة والدلتا مع بدايات القرن التاسع عشر، الدرب كان بمثابة مكان تجمعهم وإقامتهم، وأطلق عليهم المصريون البرابرة.

الرواية الثالثة:

وأضاف كبير الأثريين أن الراوية الثالثة تعود إلى أن جماعة من البربر جاءت إلى القاهرة للعمل كخدم لدى الباشوات أثناء حكم "محمد علي الباشا"، والمكان كان قريبا من القصور الرئيسية لحكام مصر، وأقاموا فيه، ما أدى إلى تسمية الشارع باسمهم.