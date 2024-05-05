علامات لن تتوقعها لانخفاض نسبة السكر في الدم.. ما علاقة الكوابيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

تختلف أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم في شدتها من الجوع والدوخة والتعب إلى الارتباك والنوبات وفقدان الوعي.

ويمكن أن تساعدك معرفة علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم في تحديد الحالة عند حدوثها واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع النوبة أو إدارتها قبل أن تصبح خطيرة، وفقا لما ذكر موقع"Forbes".

ما سبب انخفاض نسبة السكر في الدم؟

انخفاض نسبة السكر في الدم يحدث عادة لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني والذين يتناولون أدوية مرض السكري، ويمكن أن يحدث أيضًا لدى الأفراد الذين لا يعانون من مرض السكري، ولكن مثل هذه الحالات أقل شيوعًا بكثير.

قد تشمل أسباب انخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

الصيام أو عدم الأكل لفترات طويلة من الزمن

أمراض الكبد أو الكلى

قصور الغدة الدرقية

انخفاض مستويات هرمون الكورتيزول

الأورام الإنسولينية، وهي نوع من ورم البنكرياس الذي ينتج كمية زائدة من الأنسولين

بعض الأدوية، مثل الأنسولين وأدوية مرض السكري

عندما تكون الدماغ غير قادرة على العمل بشكل صحيح مع عدم وجود مستويات كافية من الجلوكوز.

أعراض نقص السكر في الدم

الدوخة والدوار

ضعف

النعاس أو التعب

ارتباك

صعوبة في التفكير أو التحدث

النوبات

تغيرات في الوعي

الأعراض العصبية لانخفاض نسبة السكر

تظهر الأعراض العصبية عندما يفرز الجسم هرمونات، مثل الإيفيدرين، في محاولة لمواجهة انخفاض مستويات السكر في الدم، ومن أمثلة الأعراض العصبية ما يلي:

اهتزاز

الارتعاش

العصبية أو القلق

التعرق غير الطبيعي

زيادة معدل ضربات القلب أو الخفقان

جوع

- الشعور بالوخز، وهو الشعور الأكثر شيوعًا في الذراعين واليدين والساقين والقدمين

انخفاض نسبة السكر في الدم في الليل

يمكن أن تشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم ليلاً ما يلي:

الكوابيس

نوم دون راحة

الضعف أو التعب طوال اليوم التالي

الارتباك

تعرق ليلي

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