ينظف الكبد والكلى من السموم.. مشروب صباحي يفعل المعجزات بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مزعجة مثل التعب والإرهاق وآلام المفاصل، ما يؤثر سلبا على حياتهم اليومية، ونتيجة لذلك، يبحثون عن حلول فعالة لتحسين صحتهم بشكل عام.

إليك، وصفة مشروب سحري يمكنك تناوله في الصباح الباكر، يفعل العجائب بجسمك، وهو "ماء الديتوكس أو التخلص من السموم"، وهو عبارة عن مزيج من الماء والليمون والبرتقال والخيار والزنجبيل، وفقا لموقع "ndtv".

المقادير

شرائح الليمون والبرتقال.

مكعبات الأناناس.

مكعبات الخيار.

الزنجبيل.

أوراق النعناع.

مكعبات الثلج.

الماء.

طريقة التحضير

تٌنقع شرائح الخيار والليمون والبرتقال والنعناع والأناناس في الماء، ثم يمكنك تناوله صباحا يوميا.

فوائد مشروب ماء الليمون والبرتقال والخيار والزنجبيل:

التخلص من سموم الكلى

يعمل فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في الليمون على تقوية جهاز المناعة والتخلص من سموم الكلى، بالإضافة إلى، إنقاص الوزن ودعم صحة البشرة.

خفض ضغط الدم

يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في هذا المزيج على تعزيز خفض مستويات ضغط الدم.

الوقاية من فقر الدم

بينما يساعد الليمون أيضا على زيادة امتصاص الحديد، ما يُسهم في الوقاية من فقر الدم والأنيميا.

إزالة السموم من الكبد

يؤدي الخيار دورا مهما في إزالة السموم من الكبد وتعزيز أداء وظائفه، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الماء وفيتامين ك.

تعزيز عملية الهضم

يساعد المنثول الموجود في النعناع على تعزيز عملية الهضم، وتخفيف نزلات البرد، ومنع احتقان الأنف والصداع.

حماية الخلايا من التلف

يؤدي الريبوفلافين الموجود في الأناناس دورا مهما في حماية الخلايا من التلف، وتعزيز صحة البشرة والعينين.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الزنجبيل على مركب "جينجيرول" المعروف بخصائصه المهدئة ومضادة الأكسدة التي تساعد على الوقاية من عسر الهضم والغثيان.

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