أسهل طريقة لتحضير قرص العجوة.. «جهزيه لأطفالك في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قرص العجوة من أكثر المعجنات التي يفضلها الكبار والصغار وترغب ربات البيوت في إعداده في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، لذا نقدم لكِ طريقة تحضيرها على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها على «قد الإيد»، المُذاع على قناة «CBC سفرة».

مكونات ومقادير قرص العجوة

كيلو من الدقيق.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

كوب من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة سمنة.

ملعقتان من القشطة.

ملعقة كبيرة خل ابيض.

رشة ملح.

ربع كوب من الزيت.

للحشو عجوة.

سمسم للتزيين.

خطوات عمل قرص العجوة

- الخطوة الأولى: احضري بولة وضعي بها جميع المكونات الجافة وقلبيهم مع بعض، وقومي بإضافة السمنة، والقشطة، والحليب للمكونات.

- الخطوة الثانية: اعجني المكونات حتى يتماسك الخليط، وقومي بإضافة الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضيفي الزيت وتعجن لمدة لدقائق بالمضرب الكهربائي، واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

- الخطوة الثالثة: بعد وصول العجين إلى القوام الهش المرتفع، شكلي دوائر صغيرة وأفردي باليد، واتركيها لمدة 15 دقيقة أخرى قبل البدء في الطهي.

- الخطوة الرابعة: ادخليها فرن مسخن مسبقًا بدرجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة أو إلى أنّ تصل إلى اللون الذهبي، وتغطى فور خروجها من الفرن للحفاظ على ملمسها الأسفنجي لأطول فترة.