علامات تظهر في الصباح .. إنذار على إصابتك بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من الأشخاص تعاني من أعراض صباحية خطيرة، تنذر بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وبحسب ما ذكره موقع clevelandclinic، إليك الأعراض الصباحية لسرطان البنكرياس وعوامل الخطر.

أعراض سرطان البنكرياس :

1- اليرقان (اصفرار البشرة وبياض العين).

2- ظهور بول داكن.

3- أن يكون البراز لونه فاتح.

4- الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن.

5- آلام الظهر الوسطى.

6- الشعور بالتعب.

7- الإصابة بحكة في الجلد.

8- الشعور بالغثيان.

9- زيادة الغازات.

10- القيء.

11- الشعور بالانتفاخ.

12- انخفاض الشهية.

13- جلطات الدم.

14- فقدان الوزن.

15- بداية مرض السكري.

عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

الافراط في التدخين.

زيادة الوزن حول خصرك.

قد يكون ظهور مرض السكري المفاجئ علامة على سرطان البنكرياس.

التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات.

التهاب البنكرياس المزمن.

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